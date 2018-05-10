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Son Dakika! Trump-Kim Jong-Un Görüşmesinin Yeri ve Tarihi Belli Oldu

SON DAKİKA! TRUMP-KİM JONG-UN GÖRÜŞMESİNİN YERİ VE TARİHİ BELLİ OLDU

Son dakika...ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, 12 Haziran'da Singapur'da görüşecek.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 18:20
Puan Ver : Son Dakika! Trump-Kim Jong-Un Görüşmesinin Yeri Ve Tarihi Belli Oldu(8/10)4

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelecek.

"ÜST DÜZEY DEAŞ'LILAR YAKALANDI"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklama, "En çok aranan 5 DEAŞ lider yakalandı." dedi.

"KİM JON-UN İLE 12 HAZİRAN'DA SİNGAPUR'DA BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Kuzey Kore lideri ile yapacağı toplantı hakkında açıklama yapan Trump, "Kim Jon-Un ile yapacağım toplantı 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşecek. İkimizde bu anın dünya barışı adına özel bir an olması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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