SON DAKİKA! TRUMP-KİM JONG-UN GÖRÜŞMESİNİN YERİ VE TARİHİ BELLİ OLDU
Son dakika...ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, 12 Haziran'da Singapur'da görüşecek.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelecek.
"ÜST DÜZEY DEAŞ'LILAR YAKALANDI"
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklama, "En çok aranan 5 DEAŞ lider yakalandı." dedi.
"KİM JON-UN İLE 12 HAZİRAN'DA SİNGAPUR'DA BİR ARAYA GELECEĞİZ"
Kuzey Kore lideri ile yapacağı toplantı hakkında açıklama yapan Trump, "Kim Jon-Un ile yapacağım toplantı 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşecek. İkimizde bu anın dünya barışı adına özel bir an olması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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