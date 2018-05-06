Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Kongresi öncesi salonun önünde bekleyen vatandaşlara açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Birazdan manifestomuzu açıklayacağız. Bu manifesto ile Başkanlık sisteminin geleceğini ortaya koyacağız." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"MANİFESTOYLA BAŞKANLIK SİSTEMİNİN GELECEĞİNİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

"Maşaallah, maşaallah. İstanbul yine bugün bir başkasın, her zaman anlı, şanlı duruşunla bir başkasın İstanbul. Birazdan manifestomuzu açıklayacağız. Bu manifesto ile Başkanlık sisteminin geleceğini ortaya koyacağız. Ardından da seçim beyannamemizle neler yaptık, neler yapacağız Ankara'da açıklayacağız. Yaptıklarımız, yaşadıklarınızdır. Bir de yapacaklarımız var. 24 Haziran'da Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Buna hazır mıyız? İstanbul'da il teşkilatımız bir kan değişimine gidiyor. 6. olağan kongrede yeni bir yönetim başa geliyor. Hep birlikte seçime hazırlanacağız."

"MİLLETİMİZİN VERECEĞİ VEKALETLE BU YOLCULUĞA DEVAM EDECEĞİZ"

"İstanbul'da, Türkiye'den ne ararsan hepsi var. Kardeşlerim evelallah biz hiçbir beşer planında kulun önünde eğilmedki, biz sadece Allah'ın huzurunda rüku ve secde de eğildik. Zira bizim ahdimiz var, bu ahdimizden bugüne kadar taviz vermedik, bundan sonra da vermeyiz. Rabbime hamd ediyorum, sizler gibi yol arkadaşları nasip etti. 16 yıldır sizlerle bu yolculuğu sürdürüyoruz. Milletimizin vereceği vekaletle bu yolculuğa devam edeceğiz. Sizden bir ricam var, bizim Rabiamızı biliyorsunuz, bundan taviz yok. Öyle bir haykırın ki, tüm dünya duysun."

"BİZİ BÖLMEK İSTEYENLERE EN BÜYÜK ŞAMARI 24 HAZİRAN'DA VURACAĞIZ"

"81 milyon tek milletiz. Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız. Bunun adı ne olacak, Osmanlı tokadı olacak. Zira bizi bölemeyecekler. Topraklarımızı parçalayamayacaklar. Hani o bazıları bölme gayretine falan girdiler, neyi bölüyorsunuz? Ne oldu, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te F-16 olduk, tepelerine, tepelerine bindik. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 415 oldu. Rahat durmazlarsa devam. Ne oldu Cerablus'a indik, Afrin'e girdik. Taciz neredeyse gideriz. Sınır ötesine geçtik niye, rahat durmadılar. Bu millete yan bakana tahammül yok. Her türlü oyunu oynadılar ama tutmadı. Bu millet asil bir millet, yüce bir millet. Yeter ki beraberliğimiz koruyalım. Tek devlet diyeceğiz. Paralel devleti çok sevenler Pensilvanya'ya. Biletlerini de alırız. Bu topraklarda onlara yer yok."

BAŞBAKAN VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, kongre salonu dışında toplanan vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, "2023'e taşıyacak manifestoyu açıklayacağız." açıklamasında bulundu.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;

"Biraz sonra büyük buluşmaya hazır mısınız? Milletin adamı, Türkiye sevdalısı genel başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya var mısınız? Bugün 24 Haziran'a giden yolda İstanbul Türkiye'ye bir mesaj veriyor. İstanbul diyor ki; Burası bu mübarek şehir, Türkiye'nin özetidir. Biz bu yola çıkarken İstanbul'dan başladık. Recep Tayyip Erdoğan liderimiz, Pınarhisar'a gönderilirken 'Bu şarkı burada bitmez' dedi ve AK Parti hareketine İstanbul'da başladı. Bugün sadece AK Parti İstanbul İl Kongresi'ni yapmıyoruz. Bugün aynı zamanda Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesine taşıyacak Cumhuriyetimizin 100. yıla taşıyacak o büyük manifestoyu da genel başkanımız açıklayacak. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum."

"HER SEÇİM ÖNEMLİ AMA BU SEÇİM DAHA ÖNEMLİ"

"Erdoğan'ı şiir okuduğu içeri attılar. Muhtar bile olamaz dediler, bu millet onu cumhurbaşkanı yaptı. Milletin iradesinin başına getirdi. Bundan sonra yeni bir döneme giriyoruz."

"Bu seçim çok önemli, neden önemli? Bu seçimde şer odakları bir araya geldi. AK Parti değişimin dönüşümün her zaman öncüsü olmuştur. Bu dönüşüm İstanbul'dan başlayacaktır."

SON HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Saat 14.00'te başlaması planlanan kongre için son hazırlıklar tamamlandı. Katılımcıların salona geldiği güzergahlar üzerinde çok sayıda seyyar satıcı, üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazan rozet, atkı, bandana ve bayrak satarken, milletvekili aday adayları da tanıtım yazılarını dağıtıyor.

ATATÜRK VE ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFLARI ASILDI

Salona, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük fotoğrafları ile Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı asıldı. Kurulan dev platformun üzerindeki ekranda Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve 6. Olağan Kongre yazısı yer alıyor.

EKRANDA "İLK GÜNKÜ AŞKLA... YENİDEN DİRİLİŞ" YAZIYOR

Salon, Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla süslenirken, salon içine kurulan ekrana ilçelerin isimleri ve "İlk günkü aşkla... Yeniden diriliş" yazısı yansıtılıyor. Salonun üzerine kurulan dev ekrana, salonun dışından ve içeriden görüntüler aktarılıyor.

VATANDAŞLAR KONGRENİN BAŞLAMASINI BEKLİYOR

Kongre için İstanbul'un ilçelerinden partililer ve vatandaşlar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilçelere göre kendilerine ayrılan bölümlere otururken, Türk bayrağı ve AK Parti bayrakları sallayarak, kongrenin başlamasını bekliyor.

400'E YAKIN BASIN MENSUBU AKREDİTE OLDU

Kongre için il genelinde 12 milyon el ilanıyla İstanbullular kongreye davet edilirken, salonda 30 bin, dışarıda da 100 bin bayrakla süsleme yapıldı.

Yerli ve yabancı 400'e yakın basın mensubunun akredite olduğu kongrede, Erdoğan'ın salon dışında da geniş bir kalabalığa hitap etmesi bekleniyor.

SALONA ÇIKAN TÜM YOLLAR KAPATILDI

Bu arada, kongre nedeniyle etkinliğin bitimine kadar Sahil Yolu Ataköy Kavşağı'ndan ve D-100 Şirinevler-Ataköy Kavşağı'ndan Sinan Erdem Spor Salonu'na çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatıldı.

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Kaynak: haberinburada