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Son Dakika! Suruç Olaylarıyla İlgili Vali'den İlk Açıklama: Ölü Olduğu İddiaları Asılsızdır

SON DAKİKA! SURUÇ OLAYLARIYLA İLGİLİ VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA: ÖLÜ OLDUĞU İDDİALARI ASILSIZDIR

Son dakika! Şanlıurfa Valiliği, Suruç'taki olaylarla ilgili açıklama yaptı. Valilik "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Ölü olduğuna dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Tarih : 24 Haziran 2018, 14:50
Puan Ver : Son Dakika! Suruç Olaylarıyla İlgili Vali'den İlk Açıklama: Ölü Olduğu İddiaları Asılsızdır(10/10)6

Şanlıurfa Valiliğinden Suruç'taki iddialara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Suruç ilçesinde 14 Haziran günü yaşanan ve adli, idari soruşturması devam eden olaylar üzerinden yanlış ve abartılı bir algı yürütülmeye çalışılmaktadır. Seçimlerin güvenlik içinde gerçekleşmesine yönelik Suruç ilçemizde her türlü tedbir alınmıştır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Suruç ilçemizde çıkan olaylarda ölü olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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