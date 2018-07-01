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Son Dakika! Sultanahmet'te Tramvay Raydan Çıktı, Seferler Çift Yönlü Olarak Durduruldu

SON DAKİKA! SULTANAHMET'TE TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI, SEFERLER ÇİFT YÖNLÜ OLARAK DURDURULDU

Son Dakika! İstanbul Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken seferler çift yönü olarak durduruldu.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 19:00
Puan Ver : Son Dakika! Sultanahmet'te Tramvay Raydan Çıktı, Seferler Çift Yönlü Olarak Durduruldu(9/10)5

İstanbul Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken seferler çift yönü olarak durduruldu.

TEKNİK EKİPLER ARIZAYA MÜDAHALE EDİYOR

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Sultanahmet İstasyonu 2. yol çıkışında yaşanan araç arızasından dolayı seferlerimiz Bağcılar-Beyazıt ve Kabataş-Eminönü arasında yapılmaktadır. Teknik ekiplerimiz arızaya müdahale etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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