Son Dakika! İstanbul Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken seferler çift yönü olarak durduruldu.

İstanbul Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken seferler çift yönü olarak durduruldu.

TEKNİK EKİPLER ARIZAYA MÜDAHALE EDİYOR

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Sultanahmet İstasyonu 2. yol çıkışında yaşanan araç arızasından dolayı seferlerimiz Bağcılar-Beyazıt ve Kabataş-Eminönü arasında yapılmaktadır. Teknik ekiplerimiz arızaya müdahale etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

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Kaynak: haberinburada