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Son Dakika! Selahattin Demirtaş'ın Tahliye Talebi Reddedildi

SON DAKİKA! SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Son dakika... HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 19:20
Puan Ver : Son Dakika! Selahattin Demirtaş'ın Tahliye Talebi Reddedildi(8/10)4

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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