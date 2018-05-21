SON DAKİKA! SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ
Son dakika... HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi.
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi.
Kaynak: haberinburada
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