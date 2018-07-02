SON DAKİKA! SEÇİM İTİRAZLARI ÇARŞAMBA 17.00'YE KADAR DEVAM EDECEK
Son Dakika! YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimlerine itirazların Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar devam edeceğini açıkladı.
Son Dakika! YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimlerine itirazların Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar devam edeceğini açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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