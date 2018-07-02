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Son Dakika! Seçim İtirazları Çarşamba 17.00'ye Kadar Devam Edecek
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son dakika! seçim itirazları çarşamba 17.00'ye kadar devam edecek

SON DAKİKA! SEÇİM İTİRAZLARI ÇARŞAMBA 17.00'YE KADAR DEVAM EDECEK

Son Dakika! YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimlerine itirazların Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar devam edeceğini açıkladı.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 10:20
Puan Ver : Son Dakika! Seçim İtirazları Çarşamba 17.00'ye Kadar Devam Edecek(5/10)4


Son Dakika! YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimlerine itirazların Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar devam edeceğini açıkladı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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