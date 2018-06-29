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Son Dakika! Savcılık, Alaattin Çakıcı Hakkında Gazetecileri Tehdit Soruşturması Başlattı

SON DAKİKA! SAVCILIK, ALAATTİN ÇAKICI HAKKINDA GAZETECİLERİ TEHDİT SORUŞTURMASI BAŞLATTI

Son dakika...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Çakıcı imzasıyla yapılan açıklamada bazı gazetecilere tehditte bulunulmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Tarih : 29 Haziran 2018, 23:50
Puan Ver : Son Dakika! Savcılık, Alaattin Çakıcı Hakkında Gazetecileri Tehdit Soruşturması Başlattı(5/10)1

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Çakıcı imzasıyla yapılan açıklamada bazı gazetecilere tehditte bulunulmasına ilişkin soruşturma başlattı.

SAVCILIK YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Çakıcı imzasıyla kamuoyuna duyurulan basın bildirisinde bir kısım gazetecilere yönelik tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "29/06/2018 tarihindeAlaattin çakıcı imzası ile kamuoyuna duyurusu yapılanbasın bildirisinde ,bir kısım gazetecilere yönelik olaraktehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle , Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK nun 106/2-dMaddesinde düzenlenen örgütün korkutucu gücünden istifade suretiyleölümle tehdit, halk arasında korku kaygı oluşturmak amacı ile tehdit vesuç işlemeye tahriksuçlarından dolayı resen soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Karar gazetesinin 6 yazarına yönelik ölüm tehdididinde bulunmuş, ardından, tehdidin 3 aylığına askıya alındığı belirtmişti.

TEHDİDİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Çakıcı'nın avukatı Can Sevinç tarafından yapılan açıklamada, 'Karar gazetesinin bir gün önce yapılan açıklamayı yayınladığı ve doğru çizgiye geldiği' belirtilerek, "Çakıcı'nin buradan sevenlerine göndermiş olduğu mesaj üç (3) ay için iptal edilmiştir. Çünkü orada müvekkilimin rahmetli annesi ile ilgili sözü vardır. Aynı hatayı yapmazlarsa bu karar dondurulur" dendi.

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimler öncesi AKP ve MHP tarafından kurulan "Cumhur İttifakı"na karşı yazılar kaleme aldıkları iddiasıyla 6 Karar yazarını ölümle tehdit etmişti.

EMİYET YAZARLARA KORUMA VERMİŞTİ

Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, Çakıcı'nın tehdit ettiği yazarlara koruma verdi. Gazete binasının önünde polis aracı bekletilmeye başlanmıştı.

Instagram hesabından paylaşılıp bir süre sonra kaldırılan tehdit mesajında Çakıcı, daha önce yaptığı bir açıklamayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle, "Erdoğan'a küstah sözler" başlığı ile haberleştiren gazeteye yönelik açık tehdit ifadeleri kullandı. Çakıcı'nın mesajı Karar gazetesi tarafından da haberleştirilmişti.

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Kaynak: haberinburada



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