SON DAKİKA! RUS ASKERİ SURİYE'DEN ÇEKİLİYOR, 1140 ASKER VE 13 SAVAŞ UÇAĞI GERİ DÖNDÜ
Kaynak: haberinburada
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