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Son Dakika! ÖSYM, ALES Sonuçlarını Açıkladı

SON DAKİKA! ÖSYM, ALES SONUÇLARINI AÇIKLADI

Son dakika! ÖSYM, 6 Mayıs'ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı İlkbahar dönemi sonuçlarını açıklandı. Adaylar kurumun resmi sitesinden sonuçları sorgulayabilecek.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 17:00
Puan Ver : Son Dakika! Ösym, Ales Sonuçlarını Açıkladı(8/10)4

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 6 Mayıs'ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES) İlkbahar dönemi sonuçları açıklandı.

7 HAZİRAN'DA AÇIKLANMASI BEKLENİYORDU

ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, ÖSYM takvimine göre ALES sonuçlarının 7 Haziran'da açıklanması beklenirken lisansüstü programlara başvuruların başlaması dolayısıyla erken duyuruldu.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

304 BİN 821 ADAY BAŞVURDU

ALES'e 304 bin 821 aday başvurdu. Sınav ÖSYM Başkanlığının yeni uygulamasıyla ilk kez 81 ilde yapıldı. 50 sayısal ve 50 sözel toplam 100 sorunun adaylara yönetildiği sınavda sayısal test ortalaması 16,3 ve sözel test ortalaması 28,97 olarak gerçekleşti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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