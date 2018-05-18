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Son Dakika! Ohal Komisyonu 17 Bin Başvuruyu Karara Bağladı, 660 Kişi Mesleğe İade Edildi
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Son Dakika! OHAL Komisyonu 17 Bin Başvuruyu Karara Bağladı, 660 Kişi Mesleğe İade Edildi

SON DAKİKA! OHAL KOMİSYONU 17 BİN BAŞVURUYU KARARA BAĞLADI, 660 KİŞİ MESLEĞE İADE EDİLDİ

Son Dakika! OHAL Komisyonu, bugüne kadar meslekten ihraç edilenlere ilişkin 17 bin başvuruyu karara bağladı. Komisyon, 660 kişiyi mesleğe iade etti, 14 bin 350 başvuruyu ise reddetti.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 11:20
Puan Ver : Son Dakika! Ohal Komisyonu 17 Bin Başvuruyu Karara Bağladı, 660 Kişi Mesleğe İade Edildi(5/10)1

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar meslekten ihraç edilenlere ilişkin 17 bin başvuruyu sonuçlandırdı. Komisyon, 660 başvuru için mesleğe iade kararı verdi.

108 BİN BAŞVURU YAPILDI

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 108 bin 905 müracaat yapıldı.

660 KİŞİ MESLEĞE İADE EDİLDİ

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı. Buna göre, komisyon, bugün itibarıyla 17 bin başvuruyu sonuçlandırarak, 660 müracaat için mesleğe iadeye hükmetti.

14 BİN 350 BAŞVURU REDDEDİLDİ

Başvurulardan 14 bin 350'sini reddeden Komisyon, bazı KHK'lar ile göreve iade edilen bin 990 başvuru için de ön inceleme kararı aldı.

Komisyonda, 91 bin 905 başvurunun incelenmesi ise devam ediyor.

KARARLAR KURUMLARA ELDEN TESLİM EDİLİYOR

Kararlar, başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara gönderiliyor. Komisyon, kararların hızlı ulaşmasının sağlanması amacıyla posta yolunu tercih etmiyor. Kabul ve ret kararları, komisyon personeli tarafından ilgili kurumlara elden teslim ediliyor.

Başvurusu kabul edilenler, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 15 gün içerisinde kadro unvanına uygun görevlere atanıyor.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.

Başvurucular, "ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden başvurularıyla ilgili bilgi alabiliyor.

YARGI KARARLARI TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan Komisyon, karar aşamasından önce hakkında soruşturma açılan veya dava bulunan başvurucularla ilgili süreçleri de Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden takip ediyor. Komisyon, hakkında takipsizlik ve beraat kararı verilenlerin dosyalarına öncelik veriyor.

Başvuruların kısa sürede değerlendirilerek sonuçlandırılması için çalışmalarına hız veren Komisyon, haftada bin 100 dosyada karar verecek aşamaya geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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