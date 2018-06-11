CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Diyarbakır'da mitinginde konuştu. Mitinge katılımın yoğun olduğunu söyleyen İnce, "Sesi yükseltebiliyorsanız yükseltin sonunu göremiyorum" diyerek mikrofonun sesinin açılmasını istedi. Miting sırasında "Selo'ya özgürlük" sloganı atıldı.

Kürsüye geldiğinde Diyarbakırlıları Ahmet Arif'in "Haberin var mı taş duvar?" şiirinden dizeler okuyarak selamyan, Muharrem İnce'nin konuşması şöyle:

İNCE, DİYARBAKIRLILARA AHMET ARİF ŞİİRİYLE SESLENDİ

Ne diyordu Ahmet Arif; 'Haberin var mı taş duvar. Demir kapı kör pencere, yastığım ranzam zincirim. Uğruna ölümlere gidip geldiğim zulamdaki mahsun resim haberin var mı. Görüşmecim yeşil soğan göndermiş. Karanfil kokuyor cigaram. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin' diyordu.

"TÜRKİYE'Yİ YÖNETENLER TÜRKİYE'Yİ ANKARA'DAN YÖNETMİYOR"

Türkiye'nin çok ciddi sorunları var. Cari açık 55 milyar dolar, mutfaktaki enflasyon yüzde 30, 250 milyar dolarlık ithalat var, gençlerin yüzde 20'si işsiz ve Türkiye kuşatılmış durumda. Şu anda Türkiye'yi yönetenler Türkiye'yi Ankara'dan yönetmiyor; Brüksel'den, Washington'dan yönetiyor.

"FARİKALAR AÇACAĞIZ"

Sevgili Diyarbakırlılar bakınız. Bir problemimiz var. Başından beri öneriyorum. 3B. Bir, barışacağız. Hemen barışacağız ama hemen. İki, ekonomik olarak büyüyeceğiz. Yani üretim ekonomisine geçeceğiz. Fabrikalar açacağız.

"TARIMA DAYALI SİSTEMİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Kıraathanelerde bedava kekle zaman dolmaz. Kıraathaneye gittin çay beleş, kek beleş. Peki gündüz kekle geçiştirdin akşam eve gittin. Yemek ne olacak? Onun için tarıma dayalı sanayi geliştireceğiz. Ekilmeyen tarım alanlarını ekeceğiz. Meralarımızı atıl olmaktan kurtaracağız. İş gücü gençler, gençler. Benim derdim gençler. Sanayimizin yüzde 25'i atıl onu işlevsel hale getireceğiz. Refahımız artacak. Sonra bölüşeceğiz. Adil bölüşeceğiz.

"ADINI DA KOYALIM KÜRT SORUNU"

Bu sorunu nasıl çözeceğiz. Adını da koyalım Kürt sorunu. Türklerin kaygılarını gidereceğiz, Kürtleri onore edeceğiz. Gizli kapaklı görüşeme çözümün adresi meclis. TRT'nin kanallarından birini bu işe ayıracağım, tartışma programları olacak. Zaten bir işe yaramıyor. Dil meselesi konuşulacak. Herkesin anlaştığı konular ama anlaşamadığınız yerlerde var. Anlaştığınız yerlere beni de yazın. Sorunu çözmek mi istiyoruz, çözüm mü istiyoruz. Ben çözüm istiyorum.

Kaynak: haberinburada