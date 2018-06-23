Son dakika! İstanbul Maltepe'de miting düzenleyen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katılımın 5 milyon kişi olduğunu söyledi.

İstanbul Maltepe'de son mitingini düzenleyen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mitingine 5 milyon kişinin katıldığını söyledi.

Seçmenlerine seslenen İnce mitinginde şunları söyledi:

50 GÜNDE 107 MİTİNG

Yarın ayrımcılığa son vereceğiz, yarın devletin parasını savurmaya son vereceğiz. 50 günde 107'nci miting. Şafak 1. Herkesi kucaklayan bir Cumhurbaşkanı. Sağcı solcu, AK Partili CHP'li yok. Hepinizin Cumhurbaşkanı. Aziz İstanbul sana Maltepe'den bir sahneden baktım, öyle güzel gözüküyorsun ki. Gelincik tarlası gibisin İstanbul. İzmir'de, Ankara'da muhteşemdin, ama İstanbul'da 5 milyonsun. Yahya Kemal bizim, Necip Fazıl bizim, Nazım Hikmet bizim.

AVM ekonomisi değil, topraklarından bereket fışkıran, huzurlu bir Türkiye, mutlu bir Türkiye, barışmış bir Türkiye.

107 miting yaparken meydanlardaki kardeşlerim, polislerimiz, jandarlamalarımız... Ramazan ayında 40 derece sıcakta meydanları dolduran sizler, gürültü kirliliği verdiğimiz, bebeklerini uyandırdığımız anneler... 50 günlük sürede meydanları temizleyen siz değerli milletimiz... Bugüne kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin diyorum. Yarın bütün valileri, bütün kaymakamları uyarıyorum, Türkiye'yi daha fazla rezil etmeyin. Sizler Türkiye'nin valisisiniz, Erdoğan'ın değil. TRT sen benim mitingimi versen ne olur, vermesen ne olur?

"KEK DEĞİL İŞ"

Bu iş oldu. Emin olun. Meydanlarda eyy diye bağıran bir cumhurbaşkanı değil, gelecekten söz eden bir cumhurbaşkanı. Uzay madenciliği diyen bir cumhurbaşkanı, sürücüsüz arabaları anlatan bir cumhurbaşkanı, kıraathane değil fabrika açacağım diyen bir cumhurbaşkanı. Kek diyen değil, iş, aş diyen bir cumhurbaşkanı.

İlk 7 gün içerisinde 100 gün içerisinde bitireceklerim, 500 günde 5 yılda yapacaklarım; tek tek anlatıyorum.

48 saat içerisinde OHAL'i kaldıracağım, söz.

Merkez Bankası Başkanı ve yönetimi özerk olacak.

Terörle mücadele, PKK gibi, IŞİD gibi, FETÖ gibi... Amansız mücadele edeceğiz.

Hemen 100 gün içerisinde Suriye'ye büyükelçi atayacağım. Türkiye'de, bölgede, dünyada barış. Sorunların çözümü için ilk adımı atacağım. 4 milyon Suriyeli davulla zurnayla evine gidecek.

Spordan siyaseti arındıracağız. Takımların seçimlerine karışmayacağız. Futbol federasyonunu yönetmeyeceğiz. Pasoligi kaldıracağız.

Tarafsız yargı için ne gerekiyorsa yapacağım. Ekonominin düzelmesi için bağımsız bir yargı şarttır. Önce oradan başlayacağız.

100 gün içerisinde özel hayatın gizliliğine kimse dokunamayacak. Hiçbirinizin telefonu dinlenmeyecek. Başkanlarının telefonlarını dinleyip ortalıkta gezdirenler ancak sapık olabilir.

"ASKERİ OKULLARI AÇACAĞIZ"

Askeri okullarda FETÖ'cü var diye, okulları kapattılar. Hakimlerin 3'te 1'i FETÖ'cü niye hukuk fakültelerini kapatmadınız. Askeri okullarını hemen açacağız.

Yalaka, yandaş medya. Hemen medyayla ilgili yasal düzenlemeler yapacağız.

Kaymakam, genel müdür olma, müsteşar olma. Objektif ölçüleri olacak. Kimsenin etnisitesine bakılmayacak. Kimsenin cinsiyetine bakılmayacak. Kadın-erkek bakılmayacak. Başörtülü kardeşim, sen bu yalancılara bakma. Kendileri afiş yaptırıyor, altına CHP yazıyor. Bunlar ahlaksız, namussuz, şerefsiz. Sana söz, başörtüsünü istediğin yerde yok. Benim böyle bir sorunum yok.

Polislere, hemşirelere, din görevlilerine 3600 göstergeyi vereceğim.

Devlet banklarını sektörel bazda yeniden yapılandıracağız.

Avrupa'daki başkentleri gezeceğim. AB ile ilgili müzakereleri hızlandıracağız.

Üniversiteleri böldü. Milleti böldü, şehitleri böldü, gönülleri böldü, üniversiteleri de böldü. Bölünen üniversiteleri hemen birleştireceğim.

Çiftçiye mazot 3 TL olacak, asgari ücret 2 bin 200 TL olacak. En düşük emekli maaşı bin 500 TL olacak, fındık 15 TL olacak.

Bugün Maltepe'de Süleymaniye'nin ruhunu hissediyorum.

100 gün içerisinde cemevlerinin hukuki statüsünü tamamlayacağız.

ENGELLİLER İÇİN YAŞAM MERKEZİ

100 gün içerisinde yerel yönetimleri güçlendireceğiz.

Denizli'de, Bursa'da ve İstanbul'da moda-tekstil-tasarım akademisi kuracağız.

Aile sigoratasını 100 güç içerisinde devreye alacağız.

Engelliler için yaşam merkezi kuracağız.

Türksat'a sabotaj bilgisi geldi. Erdoğan yapma böyle. 2 dakika delikanlı ol öyle git. Gitmenin de bir şerefi var. Giderken doğru düzgün git.

Yarın akşam Recep Tayyip Erdoğan seçilirse, piyasalarda panik artacak, faiz yükselecek, dolar yükselecek, euro yükselecek. Beton ekonomisi devam edecek. Suriyeliler gelmeye devam edecek. Devlette şatafat devam edecek. Telefonlarınız dinlenmeye devam edecek. Korku düzeni devam edecek. Kindar nesiller yetişecek.

İnce kazanırsa üretim artacak, dolar düşecek, faizler inecek, euro inecek. Beyin göçü duracak, bağımsız mahkemeler gelecek, tencerelere et girecek. 100 gün içerisinde uyuşturucunun kökünü kazıyacağım. İnce kazanırsa, AK Partili kardeşim, CHP'li kardeşim, MHP'li kardeşim, HDP'li kardeşim, İYİ Partili kardeşim, 81 milyon, Saadet Partili, Demokrat Partili kardeşim kazanacak. Türkiye kazanacak.

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Kaynak: haberinburada