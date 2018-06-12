SON DAKİKA! MİLLİ SAVUNMA BAKANI: TERÖR BİTENE KADAR KANDİL'DE KALACAĞIZ
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Anadolu Ajansı'nda Editör Masası'nın sorularını yanıtladı.
Canikli, Kandil operasyonunun başarıyla devam ettiğini vurgularken "Askerimiz terör bitene kadar orada kalacak" dedi.
Kaynak: haberinburada
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