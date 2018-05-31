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SON DAKİKA! MİLLETVEKİLİ VE GAZETECİLERDEN OLUŞAN CHP HEYETİ YUNANİSTAN'A ALINMADI!


Son Dakika! Milletvekili ve Gazetecilerden Oluşan CHP Heyeti Yunanistan'a Alınmadı!
Tarih : 31 Mayıs 2018, 14:50
Puan Ver : Son Dakika! Milletvekili Ve Gazetecilerden Oluşan Chp Heyeti Yunanistan'a Alınmadı!(6/10)2

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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