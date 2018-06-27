SON DAKİKA! MHP LİDERİ BAHÇELİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BUGÜN 16.00'DA GÖRÜŞECEK
Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli, saat 16:00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
MHP lideri Devlet Bahçeli, saat 16:00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
KÜLLİYE'DE ZİYARET EDECEK
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçiminin tamamlanmasının ardından bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret edecek.
Ziyarette seçim sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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