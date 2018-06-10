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SON DAKİKA! MEHMETÇİK KANDİL'İ VURDU, 14 HEDEF İMHA EDİLDİ


Son Dakika! Mehmetçik Kandil'i Vurdu, 14 Hedef İmha Edildi
Tarih : 10 Haziran 2018, 15:10
Puan Ver : Son Dakika! Mehmetçik Kandil'i Vurdu, 14 Hedef İmha Edildi(10/10)6

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre yoğun hava harekatının düzenlendiği Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de, bölücü terör örgütüne ait 14 hedef imha edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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