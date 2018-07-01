SON DAKİKA! MALİ'DE FRANSIZ ASKERLERİNE PUSU: EN AZ 9 ÖLÜ VAR
Afrika ülkesi Mali'de görev yapan Fransa ordusuna bağlı devriye birliklerine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 9 Fransız askeri hayatını kaybetti, yaralılar var.
FRANSIZ ASKERLERİNE BOMBALI ARAÇ TUZAĞI
Mali'nin Gao kentinde, Mali askerleriyle ortak devriye görevi yapan Fransa ordusuna bağlı askerlere, bombalı araçla saldırı düzenlendiği bildirildi. Bombalı araç saldırısının ardından bölgede şiddetli çatışma yaşandığı belirtildi.
EN AZ 9 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI
Saldırıda en az 9 Fransız askerinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 10 askerin de yaralandığı ifade edildi. Can kaybının artmasından endişe ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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