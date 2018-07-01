Afrika ülkesi Mali'de görev yapan Fransa ordusuna bağlı devriye birliklerine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 9 Fransız askeri hayatını kaybetti, yaralılar var.

FRANSIZ ASKERLERİNE BOMBALI ARAÇ TUZAĞI

Mali'nin Gao kentinde, Mali askerleriyle ortak devriye görevi yapan Fransa ordusuna bağlı askerlere, bombalı araçla saldırı düzenlendiği bildirildi. Bombalı araç saldırısının ardından bölgede şiddetli çatışma yaşandığı belirtildi.

EN AZ 9 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Saldırıda en az 9 Fransız askerinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 10 askerin de yaralandığı ifade edildi. Can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: haberinburada