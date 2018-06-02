SON DAKİKA! KUZEY IRAK'TA ASKERLERİMİZE ROKETLİ SALDIRI: 2 ŞEHİT, 1 YARALI!
Son dakika... Kuzey Irak'ta düzenlenen roketli saldırı sonucu 2 askerimiz şehit oldu, bir askerimiz ise yaralandı.
Kaynak: haberinburada
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