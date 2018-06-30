SON DAKİKA! KÜÇÜK EYLÜL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Son Dakika! Ankara Polatlı'da 22 Haziran'da kaybolan ve 7 gün sonra cansız bedeni toprağa gömülü bulunan küçük Eylül, Ankara'daki cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanıyor.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan ve dün cansız bedeni toprağa gömülü bulunan Eylül Yağlıkara son yolculuğuna uğurlanıyor. Küçük kız cenaze namazının kılınmasının ardından köyünün mezarlığında toprağa verilecek.
CENAZEYE YÜZLERCE VATANDAŞ KATILDI
Adli tıp morgunda yapılan incelemenin ardından Eylül'ün cenazesi Polatlı Belediyesine ait cenaze aracı ile Uzunbeyli Mahallesi'ne getirildi. Cenaze ilk olarak helallik alınması için baba evine götürüldü. Burada küçük Eylül'ün cenazesini Yağlıkara ailesi ile yüzlerce vatandaş karşıladı. Baba İbrahim Yağlıkara ve eşi Şerife Yağlıkara, cenaze aracının kapısını açarak çocuklarının tabuta baktı. Bu sırada anne Şerife Yağlıkara ve yakınları gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından cenaze daha sonra mahallede bulunan Uzunbeyli Camisi'ne götürüldü.
VATANDAŞLAR İDAM CEZASI TALEP ETTİ
7 gündür sorgulanan katil zanlısı ise konuşmuyor. Gözaltında olanlar arasında katil zanlısını sevgilisi de var. Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesiyle ilgili protesto gösterisi düzenleyen vatandaşlar, "çocuk tecavüzü ve cinayeti faillerine idam cezası" talep etti
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonominin Başına Daron Acemoğlu Mu Geçirecek?
- Burnundaki Sargı, Talihsiz Gencin 1 Yılına Mal Oldu
- Otopside Ortaya Çıktı! Şeker Komasındaki Kızla Cinsel İlişkiye Girmiş
- Fotoğraf Çeken Davetlilere Kızan İşletmeci, Düğünü İptal Etti
- Özel Ekip, 2 Yıldır Kayıp Olan Yasin'i Aramaya Başladı
EKONOMİ HABERLERİ
- Alibaba'dan Türk Alışveriş Sitesine Dev Yatırım
- Prim Borcunu Ödeyemeyenlere Müjde: Bağ-Kur Borçları Siliniyor
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
- Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'ın İstediği Trezeguet, Transfer Olacağı Takımı Duyurdu
- Batuhan Karadeniz'in Yeni Takımı Belli Oldu
- Dünya Kupası Son 16 Turunda Fransa İle Arjantin Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu
- Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Eljif Elmas, Teknik Direktör Phillip Cocu'nun Gözdesi Olacak
- Türk Asıllı Alman Futbolcu Serdar Taşçı, Spartak Moskova'dan Ayrıldı
DÜNYA HABERLERİ
- Moskova'da Alarm, Havalimanının Bir Bölümü Kordona Alındı
- Evini Kiraya Verdi, Döndüğünde Gördüğü Manzara Karşısında Ağzı Açık Kaldı
- 2 Binden Fazla Asılsız İhbarda Bulunmaktan Suçlu Bulunan İsrailli Genç Cezasını Bekliyor
- Çin'de Okul Önünde Bıçaklı Saldırı! 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
- Kanada'da 24 Eşi Ve 149 Çocuğu Olan 61 Yaşındaki Piskoposa, Çok Eşli Evlilik Yaptığı Gerekçesiyle Mahkeme 6 Ay Ev Hapsi Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar