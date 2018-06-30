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Son Dakika! Küçük Eylül Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

SON DAKİKA! KÜÇÜK EYLÜL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Son Dakika! Ankara Polatlı'da 22 Haziran'da kaybolan ve 7 gün sonra cansız bedeni toprağa gömülü bulunan küçük Eylül, Ankara'daki cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanıyor.

Tarih : 30 Haziran 2018, 17:50
Puan Ver : Son Dakika! Küçük Eylül Son Yolculuğuna Uğurlanıyor(10/10)6

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan ve dün cansız bedeni toprağa gömülü bulunan Eylül Yağlıkara son yolculuğuna uğurlanıyor. Küçük kız cenaze namazının kılınmasının ardından köyünün mezarlığında toprağa verilecek.

CENAZEYE YÜZLERCE VATANDAŞ KATILDI

Adli tıp morgunda yapılan incelemenin ardından Eylül'ün cenazesi Polatlı Belediyesine ait cenaze aracı ile Uzunbeyli Mahallesi'ne getirildi. Cenaze ilk olarak helallik alınması için baba evine götürüldü. Burada küçük Eylül'ün cenazesini Yağlıkara ailesi ile yüzlerce vatandaş karşıladı. Baba İbrahim Yağlıkara ve eşi Şerife Yağlıkara, cenaze aracının kapısını açarak çocuklarının tabuta baktı. Bu sırada anne Şerife Yağlıkara ve yakınları gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından cenaze daha sonra mahallede bulunan Uzunbeyli Camisi'ne götürüldü.

VATANDAŞLAR İDAM CEZASI TALEP ETTİ

7 gündür sorgulanan katil zanlısı ise konuşmuyor. Gözaltında olanlar arasında katil zanlısını sevgilisi de var. Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesiyle ilgili protesto gösterisi düzenleyen vatandaşlar, "çocuk tecavüzü ve cinayeti faillerine idam cezası" talep etti

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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