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Son Dakika! Küba'da Yolcu Uçağı Kalkıştan Kısa Süre Sonra Düştü

SON DAKİKA! KÜBA'DA YOLCU UÇAĞI KALKIŞTAN KISA SÜRE SONRA DÜŞTÜ

Son Dakika! Küba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi yolcu uçağı havalimanında kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 20:50
Puan Ver : Son Dakika! Küba'da Yolcu Uçağı Kalkıştan Kısa Süre Sonra Düştü(9/10)5

Küba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi yolcu uçağı havalimanında kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Uçakta kaç yolcunun bulunduğu, ölü ve yaralı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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