Küba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi yolcu uçağı havalimanında kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Uçakta kaç yolcunun bulunduğu, ölü ve yaralı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Ayrıntılar Geliyor..

Kaynak: haberinburada