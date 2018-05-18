SON DAKİKA! KÜBA'DA YOLCU UÇAĞI KALKIŞTAN KISA SÜRE SONRA DÜŞTÜ
Son Dakika! Küba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi yolcu uçağı havalimanında kalkıştan kısa süre sonra düştü.
Küba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi yolcu uçağı havalimanında kalkıştan kısa süre sonra düştü.
Uçakta kaç yolcunun bulunduğu, ölü ve yaralı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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