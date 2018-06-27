SON DAKİKA! KAHRAMANMARAŞ'TAN ACI HABER: 2 ŞEHİDİMİZ VAR
Son dakika! Kahramanmaraş kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu.
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ile Nurhak ilçeleri arasındaki Engizek Dağları bölgesinde PKK'lı bir grup teröristin görüldüğü bilgisi üzerine güvenlik güçleri, bu sabah operasyon düzenlendi.
1 UZMAN ÇAVUŞ İLE 1 KORUCU ŞEHİT
Korucuların da destek verdiği operasyonda, saat 11.00 sıralarında çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte, 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu.
BÖLGEDE ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR
Yaralananların da olduğu belirtilen çatışma bölgesine, takviye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeden alınarak, hastanelere kaldırılırken, yer yer çatışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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