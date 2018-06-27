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Son dakika! Kahramanmaraş'tan acı haber: 2 şehidimiz var

SON DAKİKA! KAHRAMANMARAŞ'TAN ACI HABER: 2 ŞEHİDİMİZ VAR

Son dakika! Kahramanmaraş kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

Tarih : 27 Haziran 2018, 14:10
Puan Ver : Son Dakika! Kahramanmaraş'tan Acı Haber: 2 Şehidimiz Var(8/10)4

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ile Nurhak ilçeleri arasındaki Engizek Dağları bölgesinde PKK'lı bir grup teröristin görüldüğü bilgisi üzerine güvenlik güçleri, bu sabah operasyon düzenlendi.

1 UZMAN ÇAVUŞ İLE 1 KORUCU ŞEHİT

Korucuların da destek verdiği operasyonda, saat 11.00 sıralarında çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte, 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

BÖLGEDE ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR

Yaralananların da olduğu belirtilen çatışma bölgesine, takviye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeden alınarak, hastanelere kaldırılırken, yer yer çatışmaların sürdüğü bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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