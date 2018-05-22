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SON DAKİKA! İTÜ'DE YANGIN! ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ


Son Dakika! İTÜ'de yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Tarih : 22 Mayıs 2018, 15:00
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İTÜ Ayazağa yerleşkesinde yapılan camide izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

BİR İTFAİYE ERİ YARALANDI

Yangın olay yerine sevkedilen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangına müdahale sırasında merdivenden düşen bir itfaiye eri yaralandı. İtfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Küçük çaplı yangınla ilgili inceleme sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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