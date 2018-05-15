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Son Dakika! İsrail Terörü Sonrası Türkiye'den Diploması Atağı! Çavuşoğlu İit, İran, Ürdün Ve Endonezya İle Görüştü
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SON DAKİKA! İSRAİL TERÖRÜ SONRASI TÜRKİYE'DEN DİPLOMASI ATAĞI! ÇAVUŞOĞLU İİT, İRAN, ÜRDÜN VE ENDONEZYA İLE GÖRÜŞTÜ


Son Dakika! İsrail Terörü Sonrası Türkiye'den Diploması Atağı! Çavuşoğlu İİT, İran, Ürdün ve Endonezya ile Görüştü
Tarih : 15 Mayıs 2018, 12:50
Puan Ver : Son Dakika! İsrail Terörü Sonrası Türkiye'den Diploması Atağı! Çavuşoğlu İit, İran, Ürdün Ve Endonezya İle Görüştü(8/10)4

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT (İslam İşbirliği Teşkilatı) Genel Sekreteri, Ürdün, Endonezya ve İran Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla İsrail'in katliamını konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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