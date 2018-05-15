SON DAKİKA! İSRAİL TERÖRÜ SONRASI TÜRKİYE'DEN DİPLOMASI ATAĞI! ÇAVUŞOĞLU İİT, İRAN, ÜRDÜN VE ENDONEZYA İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT (İslam İşbirliği Teşkilatı) Genel Sekreteri, Ürdün, Endonezya ve İran Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla İsrail'in katliamını konuştu.
Kaynak: haberinburada
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