SON DAKİKA! İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI
Son Dakika! İsrail'in Gazze katliamı sonrası, İsrail'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
İsrail'in Gazze katliamı sonrası İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
BÜYÜKELÇİ, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI
Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliği, Kudüs'e taşınırken Gazze'de gösteri yapan en az 60 sivil, İsrail kurşunlarıyla hayatını kaybetmişti. Katliama tepki yağarken bir hamle de Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. İsrail'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
PROTESTO EDİLDİ
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'in protesto edildiği belirtildi.
'KATİL' İFADESİNİ KULLANDI
Ülkesinin katliamlarını savunan İsrail Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, 'her ülkenin böyle bir olaya aynı tepkiyi vereceğini' iddia etmişti.
Silahsız gösteri düzenleyen Filistinlileri "katil ve nefret dolu" sözleriyle suçlayan Na'eh, "Katil isyancıların İsrail topraklarına girmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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