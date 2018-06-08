SON DAKİKA! İSRAİL ASKERLERİ, KUDÜS GÖSTERİSİ YAPAN FİLİSTİNLİLERE ATEŞ ETTİ: 4 ÖLÜ
Son dakika... İsrail askerleri, Gazze sınırında Kudüs gösterisi yapan Filistinlilere müdahalesinde 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: haberinburada
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