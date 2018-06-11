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Son Dakika! İnce, Erdoğan'a 100 Bin Liralık Tazminat Davası Açtı
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SON DAKİKA! İNCE, ERDOĞAN'A 100 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI


Son Dakika! İnce, Erdoğan'a 100 Bin Liralık Tazminat Davası Açtı
Tarih : 11 Haziran 2018, 13:40
Puan Ver : Son Dakika! İnce, Erdoğan'a 100 Bin Liralık Tazminat Davası Açtı(8/10)4

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı mahkemeye verdi.

İnce, "İftira ve hakaret" suçlamasıyla 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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