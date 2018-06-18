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Son dakika! İlk görüntüler geldi, Türk askeri Menbiç'te

SON DAKİKA! İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ, TÜRK ASKERİ MENBİÇ'TE

Ankara ile Washinton arasında yapılan anlaşmadan sonra, Türk ordusu Menbiç kırsalına giriş yaptı.

Tarih : 18 Haziran 2018, 15:30
Puan Ver : Son Dakika! İlk Görüntüler Geldi, Türk Askeri Menbiç'te(9/10)5

Türkiye-ABD anlaşması sonunda sonuç verdi. Türk ve Amerikan askerleri, Menbiç Kırsalında ortak devriyeye başladı.

TÜRK ORDUSU MÜNBİÇ KIRSALINA GİRİŞ YAPTI

Ankara ile Washinton arasında yapılan anlaşmadan sonra, Türk ordusu Menbiç kırsalına giriş yaptı.

BÖLGEDE ORTAK DEVRİYE BAŞLADI

Sacur nehri hattında konuşlanan Türk askerleri, ABD birlikleriyle birlikte bölgede ortak devriyeye başladı.

İşte ilk görüntüler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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