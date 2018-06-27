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Son Dakika! İçişlerinden Kaybolan Çocuklar Açıklaması: Leyla Aranıyor, Sedanur Bulundu
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SON DAKİKA! İÇİŞLERİNDEN KAYBOLAN ÇOCUKLAR AÇIKLAMASI: LEYLA ARANIYOR, SEDANUR BULUNDU


Son Dakika! İçişlerinden Kaybolan Çocuklar Açıklaması: Leyla Aranıyor, Sedanur Bulundu
Tarih : 27 Haziran 2018, 14:40
Puan Ver : Son Dakika! İçişlerinden Kaybolan Çocuklar Açıklaması: Leyla Aranıyor, Sedanur Bulundu(5/10)1

Kaybolan çocuklarla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanlığı,"Erzurum'da kaybolan Sedanur'un bulundu. Ağrı'da kaybolan Leyla ile Konya'da kaybolan Yasin için 20 personel görevlendirildi" dedi.

BİR ÇOCUK BULUNDU

Basın yayın organlarında yer alan 4 kayıp çocuktan; Erzurum'dan kaybolan S.Ç. bulunmuş, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan E.Y. olayı aydınlatılmıştır.

Erzurum'da kaybolan Sedanur bulundu...

2 ÇOCUK İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BÜYÜTÜLDÜ

Ağrı'da kaybolan L.A. ve Konya'da kaybolan Y.Ş.'nin bulunması için İçişleri Bakanlığı'nca halihazırda arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personel görevlendirilmiş olup, kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ağrı'da bayram günü kaybolan Leyla hala kayıp...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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