Kaybolan çocuklarla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanlığı,"Erzurum'da kaybolan Sedanur'un bulundu. Ağrı'da kaybolan Leyla ile Konya'da kaybolan Yasin için 20 personel görevlendirildi" dedi.

BİR ÇOCUK BULUNDU

Basın yayın organlarında yer alan 4 kayıp çocuktan; Erzurum'dan kaybolan S.Ç. bulunmuş, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan E.Y. olayı aydınlatılmıştır.

Erzurum'da kaybolan Sedanur bulundu...

2 ÇOCUK İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BÜYÜTÜLDÜ

Ağrı'da kaybolan L.A. ve Konya'da kaybolan Y.Ş.'nin bulunması için İçişleri Bakanlığı'nca halihazırda arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personel görevlendirilmiş olup, kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ağrı'da bayram günü kaybolan Leyla hala kayıp...

Kaynak: haberinburada