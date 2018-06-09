CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"YENİ BİR DARBE PLANLARI VAR"

FETÖ ile ilgili çok çarpıcı bir açıklama yapan Soylu, "Yakaladıklarımız arasında itiraflar var. Bunların kendi aralarında planlarını öğreniyoruz. Yeni bir darbe, yeni suikast planları var. Ama buna güçleri yok. FETÖ, sübliminal mesajlarla darbe çağrısı yapmaya devam ediyor. Ülke içinde tehdit oluşturabilecek FETÖ hücreleri var" dedi.

Kaynak: haberinburada