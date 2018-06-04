SON DAKİKA! İÇİŞLERİ BAKANI: KANDİL BİZİM İÇİN ARTIK UZAK BİR HEDEF DEĞİL
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele konusuna değinirken "Kandil artık bizim için uzak bir hedef değil" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, "Kandil bizim için artık uzak bir hedef değil. Kuzey Irak bölgesinde Hakurk hattında birçok noktaya kadar epey bir yer ele geçirildi" dedi.
"16 BİN 500 POLİS DAHA ALACAĞIZ"
Kandil'in uzak bir hedef olmadığını söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, "Yıl sonuna kadar 16 bin 500 polis daha alacağız. 2021'e kadar jandarmamızı profesyonel hale getiriyoruz, 2016'dan bugüne kadar 42 bin 174 uzman jandarma aldık, toplam sayımız 195 bine ulaştı.
Her yıl 25 bin jandarma alacağız ve profesyonelliği tamamlayacağız. Sahil güvenlikte de geçen yıl yaklaşık 647 personel alımı yaptık. Çarşı mahalle bekçisi, toplam sayı 2016'da eskiden kalanlarla 3 bin 520 idi. 2018'de alım işlemleri devam edenlerle 18 bin 500'e çıkardık. Şimdi 7 bin ilana çıktık, 10 bin yeni kadro daha alacağız
"FETÖ'DEN TUTUKLU SAYISI ŞUAN: 34 BİN 127"
FETÖ ile mücadelede 15 Temmuz'dan bugüne kadar 34 bin 127 kişi tutuklu halde. İçişleri Bakanlığında görevden uzaklaştırılanlar/açıkta olanlar 14 bin 975 kişi, ihraç edilenler 31 bin 429 kişi, göreve iade edilenler de 9 bin 360 kişi... Ülke genelinde de kamu personeli açıkta 27 bin 923, ihraç edilenler 114 bin 396, göreve iade edilenler ise 40 bin" dedi.
Kaynak: haberinburada
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