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Son Dakika... Hükümet'ten Kandil'e Operasyon Sinyali Verdi: Her An Her Şey Olabilir
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Son Dakika... Hükümet'ten Kandil'e Operasyon Sinyali Verdi: Her An Her Şey Olabilir

SON DAKİKA... HÜKÜMET'TEN KANDİL'E OPERASYON SİNYALİ VERDİ: HER AN HER ŞEY OLABİLİR

Son dakika... Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Kandil'e Türkiye girebilir, her an her şey olabilir." dedi.

Tarih : 04 Haziran 2018, 19:50
Puan Ver : Son Dakika... Hükümet'ten Kandil'e Operasyon Sinyali Verdi: Her An Her Şey Olabilir(8/10)4

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, "Kandil'e Türkiye girebilir, her an her şey olabilir." dedi.

Bozdağ'ın konuşmasından satır başları:

"SEÇİM SÜRECİ DEMOKRATİK ORTAMDA GEÇMEKTEDİR"

Bakanlar Kurulumuz gündemindeki iç ve dış konuları enine boyuna değerlendirdi. Seçim süreci ele alındı. Güven ortamı içerisinde seçim çalışmalarını özgürce yürütebilmeleri için yapılan çalışmalar alınan tedbirler gözden geçirildi. Seçim süreci demokratik ortamda geçmektedir.

"TÜRKİYE SEÇİM TECRÜBESİ OLAN BİR ÜLKEDİR"

Türkiye seçim tecrübesini çok yaşamış bir ülkedir. Siyasi parti ve adaylarımız da bu ortama sahipler. Her türlü tedbir alındı.

"RAMAZAN BAYRAMI İÇİN TATİL KARARI ALMAYA GEREK DUYULMAMIŞTIR"

Önümüz Ramazan Bayramı. İdari tatil verme durumu söz konusu değil. Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geliyor. Bakanlar Kurulu idari tatil kararı almayı gerekli duymamıştır.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK

Bağkur ve emekli sandığı 7 Haziran, SSK emeklisi vatandaşlarımız 8 Haziran'da ikramiyelerini alacaklar.

11-12-13 Haziran'da SSK ve Bağkur emeklilerimiz de maaşlarını alacaktır.

"KANDİL KONUSUNDA HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Bütün terör hedeflerini kaynağında imha etme kararlılığındayız. Teröristlerin inlerine girmeye, taarruza devam ediyoruz. Kandil'e Türkiye bundan sonra da girebilir, her an her şey olabilir.

"ABD İLE ÇİZİLECEK YOL HARİTASINDA MUTABIK KALINDI"

Bugün Dışişleri Bakanımız ile ABD Dışişleri Bakanı bir araya gelerek görüştüler. Teröristlerin bölgeden uzaklaştırılması için çizilecek yol haritasına mutabık kalındı. Bunlarla ilgili bir takvim de koyuldu, ucu açık değil. Kaç gün içerisinde yöntem belirlenecek. Nasıl güvenlik , asayiş hayata geçirilecek bunların hepsi takvim çerçevesinde uygulamaya koyulacaktır.

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Kaynak: haberinburada



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