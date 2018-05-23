Son dakika! Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: "Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan yükselen dolar kuru ile ilgili sert bir çıkış geldi.

Bozdağ şunları söyledi:

Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü.

"MİLLET İZİN VERMEYECEK"

Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır.

Kaynak: haberinburada