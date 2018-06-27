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SON DAKİKA! GALATASARAY, MUĞDAT ÇELİK TRANSFERİNİ KAP'A BİLDİRDİ


Son Dakika! Galatasaray, Muğdat Çelik Transferini KAP'a bildirdi
Tarih : 27 Haziran 2018, 21:40
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Kaynak: haberinburada



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