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Son Dakika! Filistin, İsrail'in Suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesine Taşıdı
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Son Dakika! Filistin, İsrail'in Suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesine Taşıdı

SON DAKİKA! FİLİSTİN, İSRAİL'İN SUÇLARINI ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE TAŞIDI

Son dakika! Filistin, İsrail'in yahudi yerleşim birimleri ve savaş suçlarını uluslararası ceza mahkemesine taşıdı.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 12:50
Puan Ver : Son Dakika! Filistin, İsrail'in Suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesine Taşıdı(8/10)4

Filistin, İsrail'in yahudi yerleşim birimleri ve savaş suçlarını uluslararası ceza mahkemesine taşıdı.

SORUŞTURMA İSTENDİ

Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurarak İsrail'in gayrimeşru yerleşimlerinin soruşturulmasını istedi.

Bu başvuru, İsrail'in işlediği diğer suçların soruşturulmasını da beraberinde getirebilir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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