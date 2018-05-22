Son dakika! Filistin, İsrail'in yahudi yerleşim birimleri ve savaş suçlarını uluslararası ceza mahkemesine taşıdı.

Filistin, İsrail'in yahudi yerleşim birimleri ve savaş suçlarını uluslararası ceza mahkemesine taşıdı.

SORUŞTURMA İSTENDİ

Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurarak İsrail'in gayrimeşru yerleşimlerinin soruşturulmasını istedi.

Bu başvuru, İsrail'in işlediği diğer suçların soruşturulmasını da beraberinde getirebilir.

Kaynak: haberinburada