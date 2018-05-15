ABD, Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıdı. Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasının ardından Gazze başta olmak üzere Filistin'in dört bir yanında eylemler başladı.

Eylemlerde 60'ın üzerinde Filistinli şehit oldu. İsrail şiddetine ve ABD'nin Kudüs kararına dünyadan tepki sesleri yükseldi.

Dün İsrail'in kanlı müdahalesi sonrası kameralar karşısına geçen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise yaptığı açıklamayla eylemlerin ABD Kudüs kararından vazgeçene kadar devam edeceğini söyledi.

Abbas ayrıca ABD'nin krizde artık arabulucu rolünün kendileri için bittiğini de vurgulamıştı.

Abbas'ın çıkışı sonrası Filistin yönetimi ABD'deki temsilciliğini geri çekti.

Kaynak: haberinburada