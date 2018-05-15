SON DAKİKA! FİLİSTİN, ABD TEMSİLCİLİĞİNİ GERİ ÇEKTİ
Son Dakika! ABD Büyükelçiliği'in Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasının ardından, Filistin ABD'deki temsilcisini geri çekti.
ABD, Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıdı. Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasının ardından Gazze başta olmak üzere Filistin'in dört bir yanında eylemler başladı.
Eylemlerde 60'ın üzerinde Filistinli şehit oldu. İsrail şiddetine ve ABD'nin Kudüs kararına dünyadan tepki sesleri yükseldi.
Dün İsrail'in kanlı müdahalesi sonrası kameralar karşısına geçen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise yaptığı açıklamayla eylemlerin ABD Kudüs kararından vazgeçene kadar devam edeceğini söyledi.
Abbas ayrıca ABD'nin krizde artık arabulucu rolünün kendileri için bittiğini de vurgulamıştı.
Abbas'ın çıkışı sonrası Filistin yönetimi ABD'deki temsilciliğini geri çekti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Araç Paylaşım Uygulaması Kullanarak Memleketine Gitmek İsteyen Genç Kızın Cesedi Bulundu
- Soros Vakfı, 'soros'u Durdur' Yasası Çıkaran Ülkeden Çekiliyor
- Abd Basını Yerden Yere Vurdu: Babasının Küçük Gulyabanisi
- Kapkaççıya Direnince Suratından Bıçaklandı, Halini Görenler Dondu Kaldı
- Çarşaflı Kadına Hakaret Eden Irkçı Abd'liye Kasiyer Kızdan Anlamlı Cevap
Bu Haberle İlgili Yorumlar