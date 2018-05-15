Körfez'deki Kriz Sona Erdi! Anlaşma Sağlandı Çekiliyorlar
Süper Ligde Transfer Harekatı Başladı! İşte Burak'ın Yeni Takımı
Boluspor'u Eleyen Gazişehir Gaziantep Finalde Erzurumspor'un Rakibi Oldu
Erzurumspor Final Biletini Kaptı, Taraftar Sokaklara Döküldü
Abd Başkanı Trump'tan Ramazan Mesajı!
Son Dakika! Filistin, Abd Temsilciliğini Geri Çekti
Galatasaray Transferde Bombayı Patlatıyor
Bu Kadarına Da Pes! Tesisleri Basıp Futbolcuları Dövdüler
Arsenal'den Çağlar İçin Rekor Teklif! İşte Dudak Uçuklatan O Rakam
Taner Tuna'dan Galatasaray'a Gözdağı: Bizi İlgilendirmiyor
Kayserispor, Sumudica'nın Görevine Son Verdi
Büyükelçi Krizi Büyüyor! Erdoğan'dan İsrail'e 'yaptırım' Uyarısı Geldi
Beşiktaş'tan İngiltere Çıkarması! Hedefte İsviçreli Yıldız Var
Muharrem İnce Niğe Mitinginde Vatandaşları Azarladı: Bi Susun Ya!
Roma, Cengiz Ünder İçin Yapılan 35 Milton Euroluk Teklifi Reddetti
İsrail'den Türkiye'ye Büyükelçi Misillemesi!
Alex Telles'ten Galatasaray Mesajı
Tff, Dört Büyükleri Pfdk'ya Sevk Etti
Suudi Arabistan'dan Abd'nin Kudüs Kararına İlk Yorum!
Araç Paylaşım Uygulaması Kullanarak Memleketine Gitmek İsteyen Genç Kızın Cesedi Bulundu

Son Dakika! Filistin, ABD Temsilciliğini Geri Çekti

SON DAKİKA! FİLİSTİN, ABD TEMSİLCİLİĞİNİ GERİ ÇEKTİ

Son Dakika! ABD Büyükelçiliği'in Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasının ardından, Filistin ABD'deki temsilcisini geri çekti.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 21:50
Puan Ver : Son Dakika! Filistin, Abd Temsilciliğini Geri Çekti(6/10)2

ABD, Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıdı. Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasının ardından Gazze başta olmak üzere Filistin'in dört bir yanında eylemler başladı.

Eylemlerde 60'ın üzerinde Filistinli şehit oldu. İsrail şiddetine ve ABD'nin Kudüs kararına dünyadan tepki sesleri yükseldi.

Dün İsrail'in kanlı müdahalesi sonrası kameralar karşısına geçen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise yaptığı açıklamayla eylemlerin ABD Kudüs kararından vazgeçene kadar devam edeceğini söyledi.

Abbas ayrıca ABD'nin krizde artık arabulucu rolünün kendileri için bittiğini de vurgulamıştı.

Abbas'ın çıkışı sonrası Filistin yönetimi ABD'deki temsilciliğini geri çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Filistin  Abd  Temsilciliğini  Geri  Çekti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER