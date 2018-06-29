SON DAKİKA! FETÖ'NÜN EMNİYET YAPILANMASINA OPERASYON! ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI VAR
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Kaynak: haberinburada
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