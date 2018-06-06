SON DAKİKA! ERZİNCAN'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE UÇTU: 1 ÖLÜ, 4'Ü AĞIR 29 YARALI
Son dakika...Erzincan'da şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 1 genç kız öldü, 4'ü ağır, 29 kişi yaralandı.
Erzincan'da şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu Kübra Sürücü (22) öldü, 4'ü ağır, 29 kişi yaralandı.
SİVAS-ERZİNCAN YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Erzincan- Sivas yolunun 100'üncü kilometresinde, Gemecik köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Erzincan'a giden Lüks Erzincan firmasına ait, Hüsamettin Alan yönetimindeki 24 EH 316 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
GENÇ KIZ YAŞAMINI YİTİRDİ, 4'Ü AĞIR, 29 KİŞİ YARALANDI
Kazada, yolculardan Kübra Sürücü (22) öldü, 4'ü ağır, 29 kişi yaralandı. Yaralılardan 11'i ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, hafif yaralanan 18 yolcuya ise olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.
AFAD, POLİS VE JANDARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ
Bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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