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Son Dakika! Erzincan'da Yolcu Otobüsü Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 4'ü Ağır 29 Yaralı

SON DAKİKA! ERZİNCAN'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE UÇTU: 1 ÖLÜ, 4'Ü AĞIR 29 YARALI

Son dakika...Erzincan'da şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 1 genç kız öldü, 4'ü ağır, 29 kişi yaralandı.

Tarih : 06 Haziran 2018, 18:50
Puan Ver : Son Dakika! Erzincan'da Yolcu Otobüsü Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 4'ü Ağır 29 Yaralı(6/10)2

Erzincan'da şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu Kübra Sürücü (22) öldü, 4'ü ağır, 29 kişi yaralandı.

SİVAS-ERZİNCAN YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Erzincan- Sivas yolunun 100'üncü kilometresinde, Gemecik köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Erzincan'a giden Lüks Erzincan firmasına ait, Hüsamettin Alan yönetimindeki 24 EH 316 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

GENÇ KIZ YAŞAMINI YİTİRDİ, 4'Ü AĞIR, 29 KİŞİ YARALANDI

Kazada, yolculardan Kübra Sürücü (22) öldü, 4'ü ağır, 29 kişi yaralandı. Yaralılardan 11'i ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, hafif yaralanan 18 yolcuya ise olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.

AFAD, POLİS VE JANDARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ

Bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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