SON DAKİKA! ERDOĞAN'DAN, TRUMP'IN İRAN KARARINA İLK TEPKİ: KAYBEDEN AMERİKA OLACAKTIR
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararıyla ilgili, ''Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin İran ile yaptığı nükleer anlaşmasından çekilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
"ANLAŞMAYA SADIK KALMIYORSUNUZ"
Erdoğan, "Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" dedi.
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Kaynak: haberinburada
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