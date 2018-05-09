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Son Dakika! Erdoğan'dan, Trump'ın İran Kararına İlk Tepki: Kaybeden Amerika Olacaktır

SON DAKİKA! ERDOĞAN'DAN, TRUMP'IN İRAN KARARINA İLK TEPKİ: KAYBEDEN AMERİKA OLACAKTIR

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararıyla ilgili, ''Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" dedi.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 10:50
Puan Ver : Son Dakika! Erdoğan'dan, Trump'ın İran Kararına İlk Tepki: Kaybeden Amerika Olacaktır(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin İran ile yaptığı nükleer anlaşmasından çekilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

"ANLAŞMAYA SADIK KALMIYORSUNUZ"

Erdoğan, "Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" dedi.

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Kaynak: haberinburada



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