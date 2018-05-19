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Son Dakika! Erdoğan'a Balkanlar Ziyaretinde Suikast İhbarı! İstihbarat Birimleri Harekete Geçti

SON DAKİKA! ERDOĞAN'A BALKANLAR ZİYARETİNDE SUİKAST İHBARI! İSTİHBARAT BİRİMLERİ HAREKETE GEÇTİ

Son dakika...Bosna Hersek ziyareti öncesi istihbarat örgütlerine ulaşan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Balkanlar'da Türk asıllı bir grup tarafından suikast yapılabileceği ihbarları, güvenlik birimlerini harekete geçirdi.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 19:50
Puan Ver : Son Dakika! Erdoğan'a Balkanlar Ziyaretinde Suikast İhbarı! İstihbarat Birimleri Harekete Geçti(6/10)2

Bosna Hersek ziyareti öncesi istihbarat örgütlerine ulaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Balkanlar'da Türk asıllı bir grup tarafından suikast yapılabileceği ihbarları, güvenlik birimlerini harekete geçirdi.

"BALKAN ÜLKELERİNE YAPACAĞI ZİYARET SIRASINDA SUİKAST GİRİŞİMİ İHBARI"

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yaşayan Türklerden istihbarat birimlerine, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Balkan ülkelerine yapacağı bir ziyaret sırasında suikast girişiminde bulunulabileceği yönünde duyumlar olduğu" ihbarı geldi.

TÜRK İSTİHBARAT BİRİMLERİNE İLETİLDİ

Batılı haber alma servislerinden de Türk istihbarat birimlerine "Önümüzdeki dönemde Balkanlar'a gerçekleştireceği bir ziyaret sırasında bir grup Türk uyruklu kişinin Erdoğan'a yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu" yönünde bilgi verildi. Farklı kaynaklardan gelen benzer bilgiler üzerine harekete geçen güvenlik birimlerince konuyla ilgili araştırma başlatıldı.

İSTİHBARİ ÇALIŞMALAR YOĞUNLUK KAZANDI

Alınan ihbarlarla ilgili detaylı istihbari çalışmaların sürdüğü, şu anda zaman, gün, lokasyon, planlanan suikast metodu konusunda net bilgiye sahip olunmadığı, istihbarat örgütlerinin, konunun araştırılması sırasında koordinasyon içinde hareket ettiği ve bilgi paylaşımında bulundukları öğrenildi.

"İÇ POLİTİKA MALZEMESİ OLARAK KULLANILACAK"

Öte yandan Erdoğan'ın Saraybosna'ya yapacağı ziyaretin, Bosna Hersek'te 7 Ekim'de gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde bu ülkenin muhalefeti tarafından iç politika malzemesi olarak kullanılacağı öne sürüldü. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç liderliğindeki Demokratik Eylem Partisi'ne muhalif grupların, ziyaret sırasında Erdoğan'ı protesto edeceği belirlendi. Muhalefetin, Skenderija Meydanı'nda düzenleyeceği protesto mitingine katılımı geniş tutmak için sosyal medyadan çağrı yaptığı ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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