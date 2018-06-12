SON DAKİKA! ERDOĞAN, MUHARREM İNCE'NİN DİYARBAKIR MİTİNGİNİ DEĞERLENDİRDİ: KATILANLARIN HEPSİ HDP'LİYDİ
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi için, "Mitinge katılanların tamamı HDP'liydi." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır'daki mitingi için, "Mitinge katılanların tamamı HDP'liydi." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamarından satırbaşları:
"ALAN SİYASİ OLARAK GİTTİKÇE ISINIYOR"
Bugün Niğde mitingimiz bir başkaydı. Kadın-erkek büyük coşku ve heyecan vardı. Meydan adeta tıklım tıklım dolmuş taşmıştı. Oradaki heyecanı coşkuyu unutmam mümkün değildi. Bursa'da da eski stadın orada muhteşem bir miting yaptık. Ardından 10 bini aşkın kişiyle iftar yaptık. Alan siyasi olarak gittikçe ısınıyor.
"UMARIM 2. TURA KALMADAN SEÇİM TAMAMLANACAKTIR"
Önceden şöyle olur, böyle olur diye konuşmayı ben münasip bulmuyorum. Meydanlarda büyük bir karşılık görüyoruz, umarım 2. tura kalmadan seçim tamamlanacaktır. Büyük bir tecrübe var sonuçta, siz dükkanınızı çırağa emanet eder misiniz? Türkiye büyük bir ivme yakalayarak geleceğe gidiyor. Bay Kemal Malatya'da esnafa karşı bir aldatmaca oynadı. Fakire, çiftçiye, hayvancılıkla uğraşanlara büyük destek veriliyor. Büyüme potansiyeli olmadan bunları nasıl gerçekleştireceksiniz. Bunlar üniversitelerin ücretsiz olduğunu bile bilmiyor, bay Muharrem İnce mesela.
"TÜRKİYE'NİN MUHALEFETİ BEYAZA SİYAH DİYOR"
Türkiye'nin muhalefeti beyaza siyah diyor. Bunlar resmen bir yıkım ekibidir. Hepsi büyük projeler için istemeyiz diyorlar. Biz zarar eden kamu kurumlarını asla tutamayız.
"MUHARREM İNCE'NİN MİTİNGİNE KATILANLAR HDP'Lİ İDİ"
Geçen pazar ben Diyarbakır'da miting gerçekleştirdim. Muharrem İnce de burada miting gerçekleştirdi. Onun mitingine katılanlar aldığım duyumlara göre HDP'li idi. Aldığım duyuma göre 10 bin kişi katılım gösterdi HDP bayrağı salladılar. CHP'nin mantığı hep yalanlar üzerine. Prompterı duymadığım dedikoduları yaptılar. Bunlar terörle ilgili aleyhte bir ifade yapamıyorlar. Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bunları duyamazsınız çünkü ortak çalışıyorlar.
"HIZLI TRENLE GÖÇ ARTACAK DİYE KARŞI ÇIKILIR MI?"
Bizim yaptıklarımız ortada, vaatlerimizin hepsini gerçekleştirdik. Bunlar sağlıksız ifadeler. 'Yüksek Hızlı Treni durduracağım' diyor, bunun akli bir sığınağı olabilir mi. Hızlı trenle göç artacak diye karşı çıkılır mı?2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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