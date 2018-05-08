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Son Dakika! Erdoğan, İnce ile Görüşmesine İlişkin Konuştu: Tarih Henüz Netleşmedi

SON DAKİKA! ERDOĞAN, İNCE İLE GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN KONUŞTU: TARİH HENÜZ NETLEŞMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinden randevu isteyen Muharrem İnce ile görüşmesine ilişkin konuştu: Görüşme ile ilgili bir sorun yok, tarih henüz netleşmedi.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 12:20
Puan Ver : Son Dakika! Erdoğan, İnce İle Görüşmesine İlişkin Konuştu: Tarih Henüz Netleşmedi(5/10)1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinden randevu isteyen CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce ile görüşmesine ilişkin, "Görüşme ile ilgili bir sorun yok, tarih henüz netleşmedi" dedi.

"PARTİ BİNAMIZDA KENDİSİNİ KABUL EDEBİLİRİZ" DEMİŞTİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin randevu talebi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyorum. Partimize kabul edebiliriz. Çünkü burada (Külliye) kabul olayı farklı bir olay. Şu anda bizler partilerin adayları olarak seçime girmiş bulunuyoruz. Partimin genel başkanı olarak partide kabulün daha doğru olacağını düşünüyorum. Randevu talebinde bulundular ve bu talebe de herhalde kısa zamanda bir cevap veririz." şeklinde konuşmuştu.

İNCE, CUMHURBAŞKANI ADAYLARINDAN RANDEVU TALEP ETTİ

İnce, cumhurbaşkanı adaylarına başarılar dilemek için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve SP lideri Temel Karamollaoğlu'dan randevu talep edeceğini, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı da cezaevinde ziyarete gideceğini söylemişti.

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Kaynak: haberinburada



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