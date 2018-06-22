SON DAKİKA! ERDOĞAN: BUGÜN KANDİL'DEYİZ, YARIN GEREKİRSE SİNCAR'DA
Son Dakika! İstanbul Ataşehir'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün Kandil'deyiz, yarın gerekirse Sincar'da oluruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'de 4 bin 600'ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus'ta 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Şimdi Irak'tayız, Kandil'deyiz, gerekirse Sincar'da olacağız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun hiç, dinlemeyiz vururuz." dedi.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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