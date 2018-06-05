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SON DAKİKA! DIŞİŞLERİNDEN YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ: DARBECİLERE GÜVENLİ MEKAN SAĞLADILAR


Son Dakika! Dışişlerinden Yunanistan'a Sert Tepki: Darbecilere Güvenli Mekan Sağladılar
Tarih : 05 Haziran 2018, 18:10
Puan Ver : Son Dakika! Dışişlerinden Yunanistan'a Sert Tepki: Darbecilere Güvenli Mekan Sağladılar(5/10)1

Dışişleri Bakanlığı, 4 FETÖ'cü askerin serbest bırakılmasıyla ilgili Yunanistan'a, "Darbecilere güvenli mekan sağlandı. Darbecilerin tahliyesi, komşuluk hukukuyla bağdaşmaz." sözleriyle tepki gösterdi.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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