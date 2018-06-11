SON DAKİKA! DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN KANDİL AÇIKLAMASI: DÜMDÜZ EDECEĞİZ
Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Afrin'de, Cerablus'ta, El-Bab'ta inlerine nasıl girdik gördünüz. Şimdi sıra geldi Kandil'e. Kandil'i de dümdüz edeceğiz." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Afrin'de, Cerablus'ta, El-Bab'ta inlerine nasıl girdik gördünüz. Şimdi sıra geldi Kandil'e. Kandil'i de dümdüz edeceğiz. Onları inlerine gömeceğiz. Tehdit neredeyse orada yok edeceğiz." dedi.
ERDOĞAN, OPERASYONUN BAŞLADIĞINI DUYURMUŞTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlarla ilgili, "Kandil'de 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik." dedi.
"SİNCAR VE KANDİL'E OPERASYON BAŞLATTIK"
Teröristler hangi ine girerlerse girsinler, er ya da geç, teröristlerden döktükleri şehit kanlarının hesabını muhakkak sorduk ve soruyoruz. Şu ana kadar sadece Afrin'de 4 bin 500'ün üzerine çıktık. Demiştim ya Kuzey Irak'ta Kandil demiştim, Sincar demiştim, hatırlayın. Ve oraya da operasyonumuzu başlattık. 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik.
"KANDİL'İ TEHDİT KAYNAĞI OLMAKTAN ÇIKARIYORUZ"
Vurdular döndüler, bitmedi devam edecek. Hedefimiz, bataklığın en büyüğünü kurutmak. Kandil'i, ülkemiz ve milletimiz için artık bir tehdit, terör kaynağı olmaktan çıkarıyoruz. Muhalefet istemese de nasıl Afrin'i, Cerablus'u, El Bab'ı, Azez'i katil sürülerinden temizlemişsek Kandil'deki terör bataklığını da Allah'ın izniyle kurutacağız. Siyasi uzantıları rahatsız olsa da terörü bu ülkenin gündeminden çıkaracağız.
Kaynak: haberinburada
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