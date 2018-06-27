SON DAKİKA! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ, BEŞTEPE'DE YENİ DÖNEME DAİR FİKİR TEATİSİNDE BULUNDU
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Beştepe'de gerçekleşen görüşmede Meclis çalışmaları ve yeni döneme ilişkin fikir teatisinde bulundu.
Beştepe'de gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinde Meclis çalışmaları ve yeni döneme ilişkin fikir teatisinde bulunuldu.
ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE BAHÇELİ'Yİ KABUL ETTİ
Erdoğan, dün İstanbul'da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısının ardından bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı görüşme, saat 16.00'da başladı.
GÖRÜŞME YAKLAŞIK 40 DAKİKA SÜRDÜ
Başbakan Binali Yıldırım'ın da hazır bulunduğu kabulde, Devlet Bahçeli'ye partisinin Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı eşlik etti. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
Kabulde, 24 Haziran seçimleri sonrasındaki sürece ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
BAHÇELİ, ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Beştepe'deki zirvede Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti.
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Kaynak: haberinburada
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