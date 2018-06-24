Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulunda kullandı. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi gösterdi.

Katılımın yüksek olduğunu gözlemlediğini söyleyen Erdoğan "Şimdiye kadar bir sıkıntı olmadı" dedi.

Seçimlerin bir bölümünü İstanbul'da takip edeceğini belirten Erdoğan ardından Ankara'ya geçeceğini söyledi.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada