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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da Oyunu Kullandı

SON DAKİKA! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜSKÜDAR'DA OYUNU KULLANDI

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulunda, eşi Emine Erdoğan ile birlikte kullandı.

Tarih : 24 Haziran 2018, 13:50
Puan Ver : Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da Oyunu Kullandı(9/10)5

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulunda kullandı. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi gösterdi.

Katılımın yüksek olduğunu gözlemlediğini söyleyen Erdoğan "Şimdiye kadar bir sıkıntı olmadı" dedi.

Seçimlerin bir bölümünü İstanbul'da takip edeceğini belirten Erdoğan ardından Ankara'ya geçeceğini söyledi.

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Kaynak: haberinburada



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