Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan seçim sonuçlarının ardından ilk konuşmasını yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları;

Aziz milletim, dünyanın neresinde olursa olsun kalbi bizimle çarpan değerli vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum.

"HEREKSE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Seçimlerin gayri resmi sonuçları belli oldu. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı vazifesini tevdi etti. Ayrıca AK Parti'ye yasama görevi konusunda da büyük bir sorumluluk yükledi. Oyunu kullanan herkese teşekkür ediyorum.

"OY VEREN KARDEŞLERİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Şahsıma, partime ve ittifakımıza oy veren kardeşlerime hasreten şükranlarımı sunuyorum. Bunun yurt içinde ve yurt dışında tüm oy kullanma hakkına sahip olan kardeşlerime bu demokratik görevlerini yerine getirdikleri için şükranlarımı ifade ediyorum. Bugün, Türkiye'nin tamamında milletimiz özgür iradesi ile sandığa gitmiş oyunu kullanmış, tercihini yapmıştır.

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Kaynak: haberinburada