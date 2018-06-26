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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Ve Bakanlarla Bir Araya Geldi, Toplantı 6 Saat Sürdü
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SON DAKİKA! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAŞBAKAN VE BAKANLARLA BİR ARAYA GELDİ, TOPLANTI 6 SAAT SÜRDÜ


Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan ve Bakanlarla Bir Araya Geldi, Toplantı 6 Saat Sürdü
Tarih : 26 Haziran 2018, 18:50
Puan Ver : Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Ve Bakanlarla Bir Araya Geldi, Toplantı 6 Saat Sürdü(5/10)1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bakanlarla yeni sisteme geçiş toplantısında bir araya geldi. Toplantı 6 saat sürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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