Son dakika! Muharrem İnce'nin iddiaları sonrası CHP heyetinin, Gülen'in iade dosyasını inceleme talebi kabul edilmişti. Konu ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanlığı "Heyet dosyaları inceledi" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili iddialarına Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "CHP heyetine bugün bilgilendirmede bulunuldu" denildi.

"İNCELENME SAĞLANDI"

Adalet Bakanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı adayı Muharrrem İnce'nin FETÖ elebaşının iadesinde usül eksikliği olduğu iddiaları ile ilgili açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "CHP heyetine bugün bilgilendirmede bulunuldu. Heyetin istediği evrakın incelenmesi sağlandı." denildi.

"USULE UYGUN İSTENMEDİ" DENİLMİŞTİ

Muharrem İnce, FETÖ elebaşı Gülen'in usulüne uygun olarak istenmediğini iddia etmiş, Adalet Bakanlığı da evrakların incelenebileceğini belirtmişti. Bunun üzerine CHP'nin görevlendirdiği heyet bugün Adalet Bakanlığı'nda incelemelerde bulunmuştu.

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Kaynak: haberinburada