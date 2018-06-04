SON DAKİKA! CHP'LİLERE VERİLEN GÜLEN DOSYASI İÇİN BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: HEYET BELGELERİ İNCELEDİ
Son dakika! Muharrem İnce'nin iddiaları sonrası CHP heyetinin, Gülen'in iade dosyasını inceleme talebi kabul edilmişti. Konu ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanlığı "Heyet dosyaları inceledi" dedi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili iddialarına Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "CHP heyetine bugün bilgilendirmede bulunuldu" denildi.
"İNCELENME SAĞLANDI"
Adalet Bakanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı adayı Muharrrem İnce'nin FETÖ elebaşının iadesinde usül eksikliği olduğu iddiaları ile ilgili açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "CHP heyetine bugün bilgilendirmede bulunuldu. Heyetin istediği evrakın incelenmesi sağlandı." denildi.
"USULE UYGUN İSTENMEDİ" DENİLMİŞTİ
Muharrem İnce, FETÖ elebaşı Gülen'in usulüne uygun olarak istenmediğini iddia etmiş, Adalet Bakanlığı da evrakların incelenebileceğini belirtmişti. Bunun üzerine CHP'nin görevlendirdiği heyet bugün Adalet Bakanlığı'nda incelemelerde bulunmuştu.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bahçeli: Af Konusunda Geri Adımımız Düşünülemez
- Kadıköy'de 2 Grubun Bıçaklı Kavgasının Görüntüleri Ortaya Çıktı!
- Son Dakika! İçişleri Bakanı: Kandil Bizim İçin Artık Uzak Bir Hedef Değil
- 5 Çocuğunu Kaybeden Suriyeli Babanın Teşhis Etmeye Yüreği Dayanmadı
- Suriye'nin Kuzeyinde Amerikan-Fransız Askeri Üssünde Patlama Meydana Geldi
EKONOMİ HABERLERİ
- Yıllık İzin Kullanacaklar, Gidecekleri Mesafeye Göre Ek Yol İzni Alabilir
- Herkes Drone Ehliyetinin Peşine Düştü
- Mehmet Şimşek: Enflasyondaki Yükseliş Petrol Ve Kur Hareketlerinden Kaynaklanıyor
- Barcelona'yı Ali Koç Korkusu Sardı: Sponsorlukları Çekecek
- Dolar, Enflasyon Öncesinde Yüksek Seyrini Sürdürüyor
SPOR HABERLERİ
- Oruç Tutan Tunus Kalecisi Mouez Hassen, İki Hazırlık Maçında Da İftar Saatinde Sakatlandı
- Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Aboubakar'ın Yakın Arkadaşı Kamerun'da Öldürüldü
- Abd'li Tenisçi Serena Williams, Fransa Açık'tan Çekildi
- Karşıyaka, Maçlarını Atatürk Stadında Oynama Kararı Aldı
- Antoine Griezmann, Atletico Madrid'de Kalmayı Tercih Etti
DÜNYA HABERLERİ
- Fuego Yanardağı Patlayınca Guatemala Cehennemi Yaşadı: 25 Ölü
- Hırsızlık İçin Elini Genç Kızın Göğsüne Elini Sokan Kadın Videoda Yakayı Ele Verdi
- Esad'tan Tarihe Geçecek Ziyaret! Kuzey Kore'de Başkan Kim İle Görüşecek
- İki Arkadaş Tren İstasyonunda Tartışmaya Başladı, Biri Diğerini Kalbinden Bıçakladı
- Abd'de Marul Kaynaklı Koli Basili Salgını Büyüyor: 5 Ölü
Bu Haberle İlgili Yorumlar