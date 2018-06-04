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Son Dakika! CHP'lilere Verilen Gülen Dosyası İçin Bakanlıktan Açıklama: Heyet Belgeleri İnceledi

SON DAKİKA! CHP'LİLERE VERİLEN GÜLEN DOSYASI İÇİN BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: HEYET BELGELERİ İNCELEDİ

Son dakika! Muharrem İnce'nin iddiaları sonrası CHP heyetinin, Gülen'in iade dosyasını inceleme talebi kabul edilmişti. Konu ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanlığı "Heyet dosyaları inceledi" dedi.

Tarih : 04 Haziran 2018, 17:40
Puan Ver : Son Dakika! Chp'lilere Verilen Gülen Dosyası İçin Bakanlıktan Açıklama: Heyet Belgeleri İnceledi(8/10)4

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili iddialarına Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "CHP heyetine bugün bilgilendirmede bulunuldu" denildi.

"İNCELENME SAĞLANDI"

Adalet Bakanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı adayı Muharrrem İnce'nin FETÖ elebaşının iadesinde usül eksikliği olduğu iddiaları ile ilgili açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "CHP heyetine bugün bilgilendirmede bulunuldu. Heyetin istediği evrakın incelenmesi sağlandı." denildi.

"USULE UYGUN İSTENMEDİ" DENİLMİŞTİ

Muharrem İnce, FETÖ elebaşı Gülen'in usulüne uygun olarak istenmediğini iddia etmiş, Adalet Bakanlığı da evrakların incelenebileceğini belirtmişti. Bunun üzerine CHP'nin görevlendirdiği heyet bugün Adalet Bakanlığı'nda incelemelerde bulunmuştu.

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Kaynak: haberinburada



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