Kendisine Karşılık Veren Oğlunu Sokak Ortasında Evire Çevire Dövdü
Türklerin Protestosu Geri Adım Attırdı! Tepki Çeken Posteri İndirdiler
Minibüs Şoförü Facebook'tan Canlı Yayındayken Kamyonla Çarpıştı: 9 Ölü
Son Dakika! Chp Seçim Beyannamesini Açıklıyor: Nevruz Resmi Tatil Edilecek
Fırat Arslan, Dünya Şampiyonluğu İçin Dövüşecek
Polis Otosunda Tecavüz Davası Görüldü, Taraflar Birbirini Yalanladı
Görevden Alınan Cerrahpaşa Dekanı İle İlgili Yök'ten İlk Yorum
İstanbullular Şemsiyelerinizi Unutmayın! Sağanak Yağış Geliyor
Şampiyonlar Ligi Finali Öncesi Taraftarlar Birbirine Girdi
İtalyan Ekibi Udinese, Tudor'un Yerine Prandelli'yi Getirmenin Planlarını Yapıyor
Sevgilisiyle Tartışan Liseli Genç Kız, Kaldığı Yurdun İkinci Katından Atlayıp İntihar Etti
Sel Felaketi Bir Köyü Harabeye Çevirdi
Pankart Kavgası Kanlı Bitti, Vekil Adayı Hastanelik Oldu
İstanbul Arnavutköy'de Feci Kaza! 3 Ölü
Arkadaşını Bıçaklayan Genç, Gözaltına Alınmamak İçin Kendini Kesti
Galatasaray'la Sözleşmesi Biten Yasin Öztekin, Menajeriyle Monaco'ya Gitti
Denizli Kale Belediyesinin Başkanı İçişleri Bakanlığı Tarafından Görevden Alındı
Cinnet Getirip Kızlarını Öldüren Anne: Eşimin Ve Ailesinin Yaptıkları Sebep Oldu
Çorumda Mezar Başında Ağlayan Genç Kız Kaçtı, Görevliler Kovaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 180 Milyon Metrekarelik Dev Proje!

Son Dakika! CHP Seçim Beyannamesini Açıklıyor: Nevruz Resmi Tatil Edilecek

SON DAKİKA! CHP SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLIYOR: NEVRUZ RESMİ TATİL EDİLECEK

Son dakika! Cumhuriyet Halk Partisi seçim beyannamesini açıklıyor. 230 sayfadan oluşan beyannamede '21 Mart'ta kutlanan Nevruz'un resmi tatil ilan edilmesi' maddesi de bulunuyor.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 11:30
Puan Ver : Son Dakika! Chp Seçim Beyannamesini Açıklıyor: Nevruz Resmi Tatil Edilecek(8/10)4

CHP, 24 Haziran seçim bildirgesini Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantı ile açıklıyor. Milletvekilleri adaylarının da tanıtıldığı toplantıda beyanname, Türkiye'nin beş temel sorununa acil çözümler olarak duyuruldu.

230 SAYFADAN OLUŞUYOR

'Millet için geliyoruz' başlıklı, 230 sayfadan oluşan bildirgeye göre, beş temel sorun, hak, hukuk, adalet, eğitim, ekonomi, toplumsal barış ve dış politika.

CHP 'hak, hukuk, adalet' başlığında OHAL'in kaldırılması ve 'tek adam rejiminin' son bulmasını vaat ederken, ekonomi başlığında da Aile Sigortası ve asgari ücretin yükselmesini vaat etti.

NEVRUZ RESMİ TATİL İLAN EDİLECEK

CHP, Toplumsal barış başlığında ise bir dizi önerinin yanı sıra 21 Mart'ta kutlanan Nevruz'un resmi tatil ilan edilmesini vaat etti.

Bu sorunların çözümü için şu öneriler sunuldu:

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Chp  Seçim  Beyannamesini  Açıklıyor  Nevruz  Resmi  Tatil  Edilecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER