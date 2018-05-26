SON DAKİKA! CHP SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLIYOR: NEVRUZ RESMİ TATİL EDİLECEK
Son dakika! Cumhuriyet Halk Partisi seçim beyannamesini açıklıyor. 230 sayfadan oluşan beyannamede '21 Mart'ta kutlanan Nevruz'un resmi tatil ilan edilmesi' maddesi de bulunuyor.
CHP, 24 Haziran seçim bildirgesini Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantı ile açıklıyor. Milletvekilleri adaylarının da tanıtıldığı toplantıda beyanname, Türkiye'nin beş temel sorununa acil çözümler olarak duyuruldu.
230 SAYFADAN OLUŞUYOR
'Millet için geliyoruz' başlıklı, 230 sayfadan oluşan bildirgeye göre, beş temel sorun, hak, hukuk, adalet, eğitim, ekonomi, toplumsal barış ve dış politika.
CHP 'hak, hukuk, adalet' başlığında OHAL'in kaldırılması ve 'tek adam rejiminin' son bulmasını vaat ederken, ekonomi başlığında da Aile Sigortası ve asgari ücretin yükselmesini vaat etti.
NEVRUZ RESMİ TATİL İLAN EDİLECEK
CHP, Toplumsal barış başlığında ise bir dizi önerinin yanı sıra 21 Mart'ta kutlanan Nevruz'un resmi tatil ilan edilmesini vaat etti.
Bu sorunların çözümü için şu öneriler sunuldu:
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Kaynak: haberinburada
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